Cade da corso Italia ai “bagni” sottostanti. Volo di 7 metri per un trentenne

È successo alle 4 del mattino non lontano dall’ingresso di una discoteca, nei pressi dell’incrocio con via Nazario Sauro

Si tratterebbe di una caduta accidentale e non di un tentativo di suicidio, tesi avvalorata dai testimoni che hanno visto l’uomo cadere dalla balaustra di corso Italia.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i soccorsi inviati dal 118 che, constatato come le condizioni dell’uomo non fossero preoccupanti, lo ha portato al pronto soccorso del San Martino in codice di media gravità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...