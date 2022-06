Tamponamento a catena in via Pastorino. Tra i feriti una neonata

Tre i veicoli coinvolti, due i feriti, tra cui la piccina soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo al Gaslini dove è stata iscritta al triage in codice arancio

Alle ore 11:15 in via Pastorino si è verificato un tamponamento multiplo tra tre veicoli. Sul posto i soccorsi sanitari inviati dal 118 e la Polizia locale della Valpolcevera per i rilievi e per ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Uno dei due feriti risulta essere una neonata di pochi mesi trasportata all ospedale Gaslini in codice giallo trasformato in arancio al triage.

