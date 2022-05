Oggi nel centro storico torna la Birralonga. Si comincia a mezzogiorno

Dieci tappe per la degustazione di dieci birre assieme a proposte di street food. SI parte davanti a Palazzo San Giorgio a mezzogiorno e si va avanti fino alle 22

Quattro le fasce orarie in cui si può partecipare: 12-14; 14-16; 16-18 e 18-20, con tempo limite, appunto, fissato alle 22. Tutto oggi, domenica 29 maggio. Il ticket per partecipare costa 30 euro e si può acquistare sul posto, in uno dei locali, oppure si può acquistare oline a questo link. Si riceve un QRcode da mostrare presso i locali.

Ecco i dieci locali dove gustare le dieci birre

1. Toulì Craft Beer Genova

2. 4 Canti Pub

3. Jalapeño

4. Kowalski

5. Dallorso il paradiso della Pinsa

6. Kamun Lab

7. La Coccagna

8. Ai Troeggi. Vino, birra e bruschetta

9. Scurreria Beer and Bagel

10. Les Rouges – Cucina & Cocktails.

Alla Birralonga 2022 hanno aderito i seguenti locali del centro storico genovese:

Groove

Ristorante Veracruz

ScacciaZena

La Patateria Genovese

Mescite Genova

La Cialtroneria

Romeo Viganotti

Tazze Pazze Caffetteria Gourmet

Il Masetto

Rooster Streetfood Rotisserie

Pork Spot

Raviolhouse.

