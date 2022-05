Ogni martedì la voce di preziosi strumenti risuonerà offrendosi al talento di artisti dalla carriera internazionale, in un itinerario che valorizza il ponente per chiudersi nel centro della città. Gli organisti Javier Artigas Pina, Enrico Viccardi, Olivier Penin e Hilmar Gertschen si esibiranno rispettivamente nel Santuario della Madonnetta (ore 21), nella chiesa di S. Francesco a Bolzaneto (ore 21), nella chiesa di Sant’Erasmo a Voltri (ore 21) e nell’Abbazia di San Matteo (ore 17.30), uno dei gioielli del centro storico

Nasce il I Festival Organistico Internazionale di Genova, “Arte & Musica nelle chiese della Superba”, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS. Comprende quattro concerti in programma dal 24 maggio al 14 giugno 2022 in altrettanti luoghi di culto di rilevante pregio artistico.

«Fondazione Carige – dichiara Andrea Rivellini, consigliere di amministrazione della Fondazione Carige che finanzia l’iniziativa, patrocinata da Comune e Arcidiocesi – lavora affinché la cultura, in termini di patrimonio, arte, creatività e partecipazione, sia un driver per lo sviluppo sostenibile della nostra Società. La cultura, infatti, attraversa in modo trasversale molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e svolge un ruolo da protagonista nella realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un nuovo modello di cultura diventa quindi elemento chiave per realizzare uno sviluppo sostenibile. Abbiamo la fortuna di vivere immersi in un’inestimabile ricchezza, che rende ancora più preziose le nostre storie personali e collettive, permettendoci di progettare in modo nuovo i luoghi in cui viviamo. Fondazione Carige guarda alla cultura con uno sguardo nuovo che permetta di attingere alla creatività e all’arte per rendere più attrattivi i nostri territori, pensare e reinterpretare spazi in cui le persone diventano protagoniste, sviluppare nuove competenze e talenti, rapportarsi ai beni culturali con spirito di custodia e protezione. Date queste premesse, Fondazione Carige ha accolto positivamente la richiesta di contributo dell’Associazione Culturale “Rapallo Musica” Ets che con il I “Festival Organistico Internazionale di Genova” mette al centro luoghi della cultura rappresentati da alcune delle più belle chiese della Superba e l’arte rappresentata dalla musica organistica, reinterpretando gli spazi, sviluppando talenti e garantendo la custodia e la protezione del nostro patrimonio».

«Il Festival – dichiarano i direttori artistici Fabio Macera e Filippo Torre – nasce con l’intento di arricchire ulteriormente l’offerta musicale della città di Genova, mettendo in risalto il ricco e svariato patrimonio organario che merita di essere conosciuto e apprezzato in ambito nazionale e internazionale». In accordo con questa linea programmatica, la rassegna intende valorizzare gli edifici sedi dei concerti (chiese, oratori, santuari, abbazie), intesi come parte essenziale del patrimonio storico-culturale della città, e i manufatti artistici, in primis gli organi, che vi sono conservati.

Il primo concerto si svolgerà presso il Santuario della Madonnetta e vedrà come protagonista l’organista spagnolo Javier Artigas Pina, docente presso il Conservatorio Superiore di Musica di Murcia. Il secondo appuntamento sarò alla Chiesa Parrocchiale di S. Francesco alla Chiappetta in Genova Bolzaneto e vedrà l’esibizione di Enrico Viccardi, docente presso il Conservatorio di Musica di Parma. Sarà poi la volta del concertista francese Olivier Penin, organista titolare della Basilica di Sainte Clotilde a Parigi, che si esibirà presso la Chiesa Parrocchiale di S. Erasmo a Voltri. Il festival si concluderà infine con l’esibizione presso l’Abbazia di S. Matteo del concertista svizzero Hilmar Gertschen, organista titolare della Kollegiumskirche di Briga. I diversi strumenti impiegati, tutti di grande valore storico-artistico, permetteranno di eseguire un ampio repertorio della musica organistica europea, in pieno accordo con le rispettive caratteristiche foniche.

Calendario generale

• Martedì 24 maggio 2022 – ore 21,00

Santuario della Madonnetta in Genova

Javier Artigas Pina (E), organo

• Martedì 31 maggio 2022 – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Francesco alla Chiappetta in Genova Bolzaneto

Enrico Viccardi, organo

• Martedì 7 giugno 2022 – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Erasmo in Genova Voltri

Olivier Penin (F), organo

• Martedì 14 giugno 2022 – ore 17,30

Abbazia di S. Matteo in Genova

Hilmar Gertschen (CH), organo

