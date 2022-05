In diretta al Giro anche la Valpolcevera: abbazia, santuario, murales e radura della memoria

La trasmissione della Rai che ha mandato in onda tutta la 12ª tappa del Giro d’Italia (204 chilometri tra Parma e Genova, vinta da Stefano Oldani con un tempo di 4h26’47) ha mostrato Genova, senza dimenticare i luoghi simbolo della vallata lungo la quale è passata la corsa ciclistica

Non solo la Lanterna, via XX Settembre, lo straordinario panorama della città e la vista dalla Sopraelevata. La trasmissione della tappa del Giro d’Italia, passato per la Valpolcevera, ha raccontato anche dell’abbazia di San Nicolò del Boschetto, del Santuario di Coronata, dei Murales di Certosa e della Radura dalla memoria, il tutto ripreso con le telecamere dall’elicottero che ha seguito la gara.

