Il problema delle ambulanze ferme per mancanza di barelle si è verificato a Carignano, ma stamattina anche all’Evangelico di Voltri dove adesso ci sono 27 pazienti in visita o in attesa

Affluenza consistente ai punti di emergenza degli ospedali. Ottanta persone in visita all’ospedale di Carignano, tra cui 9 codici rossi, cento al San Martino, tra cui 13 codici rossi. Al Villa Scassi 52 tra persone in visita e in attesa

La situazione nei pronto soccorso genovesi alle 15:30

Mi piace: Mi piace Caricamento...