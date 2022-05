Sul posto la Polizia locale e i soccorsi inviati dal 118 che stanno soccorrendo un ferito

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8:15 all’altezza della Coop in direzione Levante e, secondo le prime notizie, coinvolge uno scooter e un’auto. Rallentamenti per curiosi in direzione ponente.

La persona ferita è stata soccorsa e trasportata dalla Croce Celeste di San Benigno all’ospedale Galliera in codice di media gravità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...