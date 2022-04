Problemi strutturali, la Galleria delle Ferriere torna alla chiusura totale

Fino al 16 maggio. Anche la linea extraurbana Amt 715 ritorna sulla statale 77, la strada per Boasi

«A seguito di un sopralluogo sono stati riscontrati problemi strutturali alla superficie della calotta per cui lo svolgimento in piena sicurezza degli interventi risolutivi, è incompatibile con il transito veicolare attualmente consentito in orario diurno»: questa la nota di Anas.

Variazione della linea Amt 715

A seguito della chiusura della galleria Taviani tra Bargagli e Ferriere, a partire dalle ore 17.00 di giovedì 28 aprile la linea 715 Chiavari – Genova torna ad effettuare il percorso provvisorio Prato-Boasi-Fontanabuona-Chiavari.

Nel dettaglio, la linea 715 effettua servizio secondo le seguenti modalità:

• i bus, in partenza da Chiavari, giunti alla rotonda delle Ferriere transitano da Boasi, proseguono per Bargagli dove riprendono regolare percorso ed effettuano capolinea provvisorio a Genova Prato anziché a Genova Brignole;

• al capolinea di Prato è possibile interscambiare con le linee urbane 13 e 14;

• i clienti della linea 715, giunti a Prato, possono servirsi delle linee del servizio urbano utilizzando il titolo di viaggio provinciale, senza costi aggiuntivi;

• le corse in partenza da Genova Prato per Chiavari partono agli orari precedentemente programmati da Brignole;

• l’interscambio tra la linea 715 e linee urbane deve avvenire al capolinea di Prato, anche per evitare sovraffollamenti della linea 725.

Foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...