Il locale era chiuso e nessuna persona è rimasta coinvolta

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gramsci nel bar inserito nel Museo del Mare, per un principio di incendio.

L’incendio, spento velocemente, ha però invaso di fumo il Museo del Mare soprastante. Fortunatamente, essendo chiuso, nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario evacuare.

Limitati i danni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...