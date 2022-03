Incendio sul monte di Portofino, in mattinata arrivano i mezzi aerei

Il rogo si è sviluppato in località Casone, già colpita in tempi recenti da altri roghi. Ieri e stanotte sul posto hanno operato, oltre ai Vvf di Rapallo e di Genova, anche i Volontari Antincendio Boschivo

Molto complesse le operazioni di spegnimento, il terreno è molto sporco e poco raggiungibile. Ieri è intervenuto l’elicottero, stamattina entreranno in attività i mezzi aerei, ieri impiegati in altre operazioni, per spegnere gli ultimi focolai e avviare la bonifica

Foto: Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova

Mi piace: Mi piace Caricamento...