Autostrade bloccate, si replica. Stasera tra bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e bivio A7/A12 Genova-Livorno

Dopo la coda di 16 chilometri in A26, in direzione Genova (e 8 in direzione nord) di questa mattina, stasera si registra di nuovo una lunga coda quasi ferma a causa di un incidente stradale che ha coinvolto alcuni mezzi pesanti. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco

Ma non finisce qui: diversi problemi si registrano su tutte le direttrici

A7: coda tra Genova Ovest e Bivio A7/A12 Genova-Livorno

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova; coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori; traffico Rallentato tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; coda di 2 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Varazze per lavori; traffico Rallentato tra Celle Ligure e Varazze per lavori

A12: traffico Rallentato tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Articolo in aggiornamento

