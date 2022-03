Uiltrasporti: «Amiu e appalto pulizie Fidente prevenzione Covid fermata in anticipo

Il sindacato: «Cosa ne facciamo degli addetti al servizio che termina domani, 15 marzo, e non il 31 con la fine dello stato di crisi?»

«Per lavoratrici e lavoratori delle pulizie Fidente, appalto Amiu, lo stato di emergenza finisce il 15 marzo e non il 31 come in tutta Italia. Un carteggio dietro l’altro ha confermato nel corso di due anni la sanificazione supplementare, questo fino a lunedì scorso, quando Amiu ha deciso lo stop per le pulizie Fidente a partire da martedì 15 marzo. Rimangono due settimane con orario notturno e giornate festive: che fine faranno i tempi determinati destinati alla sanificazione e prevenzione Covid?».

«Non capiamo il ragionamento di Amiu, avevano fatto trenta, perché non fare 31 (marzo)? – dice Silvana Comanducci, segretaria regionale Uiltrasporti Liguria -. Amiu nel 2020 aveva chiesto all’azienda in appalto Fidente passaggi di sanificazione supplementari per i turni notturni delle pulizie, domeniche comprese. Diverse sono state le proroghe in questi due anni, che seguivano a ruota lo stato di emergenza. Gli scenari sono ancora critici, ma Amiu scrive che da domani non ci sarà più sanificazione supplementare: che cosa ne facciamo degli addetti alle pulizie fino al 31 marzo? In Amt, altra partecipata del Comune di Genova, ad esempio, hanno previsto un decalage delle prestazioni. Attendiamo risposte dalla partecipata e dall’assessore competente».

