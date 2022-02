La Fontana di De Ferrari si tinge di giallo e di azzurro per l’Ucraina

Bucci alla popolazione dello stato dell’Europa Orientale: «Pagina che non avremmo voluto leggere. Siamo con voi»

Questa sera la fontana di piazza De Ferrari si colora di azzurro e giallo per esprimere la solidarietà e la vicinanza della città di Genova ai cittadini ucraini da questa mattina sotto assedio delle truppe russe.

«La pagina di storia scritta oggi al confine tra Russia e Ucraina è una di quelle che non avremmo mai voluto leggere. Siamo vicini al popolo ucraino a cui esprimiamo la nostra piena solidarietà, insieme alla ferma condanna per ogni atto di guerra e prevaricazione», dice il sindaco di Genova Marco Bucci.

«Come sindaco e come genovese, il mio pensiero va ai cittadini ucraini che vivono nella nostra città. Non siete soli, siamo con voi. Domani incontrerò il cappellano della comunità ucraina ligure, padre Vitaly Tarasenko, per esprimere a lui il pieno sostegno da parte della comunità genovese in un momento così difficile e delicato», conclude.

Dopo le parole del sindaco Marco Bucci la città ha deciso di abbracciare il popolo ucraino in modo simbolico illuminando con i colori della bandiera uno dei simboli della città.

Proprio domani Bucci incontrerà il cappellano della comunità ucraina ligure, padre Vitaly Tarasenko.

