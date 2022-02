Novantenne attraversa fuori dalle strisce, bus lo scontra. Lui cade: soccorso in codice rosso

È successo stamattina in via Pinetti dove l’anziano, che attraversava tra i veicoli in lento movimento, è caduto battendo la testa

Attraversava in mezzo ai veicoli che procedevano lentamente a causa della coda. In coda c’era anche un mezzo Amt il cui autista non ha visto il novantenne che si infilava tra le auto e lo ha scontrato. L’uomo è caduto, battendo la testa e procurandosi un trauma cranico. È stato soccorso dall’ambulanza e dall’auto medica inviate dal 118 e trasportato in codice rosso in ospedale.

Sul posto la Polizia locale della Valbisagno e gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

