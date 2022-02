La 31ª edizione di Antiqua apre oggi all’insegna dei fuori

La Mostra Mercato di Arte Antica da oggi, sabato 5 febbraio, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico

Fil rouge della 31ª edizione della rassegna, in attesa dell’imminente Euroflora, è “Fiori in arte”, un tema che si sviluppa su tutto il percorso espositivo della manifestazione e nell’atrio d’onore con “Quando l’arte… fiorisce: capolavori dalle Collezioni di Banca Carige” una rassegna di pezzi provenienti dal patrimonio artistico dell’istituto genovese e le dimostrazioni di composizioni floreali organizzate dall’Ente Decorazione Floreale Amatori di Genova.

Arredi di alta epoca, sculture, tappeti pregiati, dipinti a partire dal Seicento con un excursus approfondito nella pittura ligure del XIX e XX secolo, argenti e gioielli, sculture lignee e in marmo, ceramiche, vetri artistici, libri e stampe costituiranno l’ossatura della manifestazione. Con trentasette espositori presenti, da Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio Antiqua festeggia quest’anno anche importanti ritorni e si pone come appuntamento di riferimento nazionale per un settore che ha visto susseguirsi cancellazioni di eventi.

Le iniziative collaterali

Lezioni dal vivo di composizione floreale sono in programma martedì 8 e giovedì 10 febbraio, a partire dalle 16, con le decoratrici dell’EDFA che, ispirandosi ad alcuni quadri in esposizione, sveleranno ai visitatori i segreti della scelta dei colori e dell’equilibrio delle forme.

Venerdì 11 febbraio è in programma una conversazione di Pietro Porcelli sul celeberrimo Altare di Klosterneuburg, pietra miliare per tutti gli appassionati di arte. La eccezionale opera dell’orefice e smaltatore Nicola di Verdun, realizzata nel 1181 per la cappella leopoldina, offre una veduta d’insieme su tutta la storia della salvezza, dalla rivelazione originale al suo compimento alla fine dei tempi.

La 31ª edizione di Antiqua è organizzata da Porto Antico di Genova Spa, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Genova.

Info utili

Antiqua sarà aperta nei due finesettimana dalle 10 alle 20, da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio dalle 14 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 12 Euro, 8 Euro il ridotto.

