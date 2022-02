Ennesimo grave incidente: un altro motociclista cade e finisce in codice rosso. Stavolta in via Bovio

L’incidente autonomo, cioè senza il concorso di altri veicoli, è avvenuto oggi, verso le 16, in via Bovio. Anche questa volta il centauro ha perso il controllo del motociclo ed è rovinata a terra. È il quarto motociclista che cade in pochi giorni ferendosi gravemente o, in un caso, perdendo la vita

Un altro incidente “a solo” è avvenuto oggi, interno alle 16, in via Bovio, nel quartiere di Albaro, proprio all’intersezione di corso Italia. Il centauro è stato soccorso in codice rosso dall’ambulanza inviata dal 118.

Sul posto la polizia locale dell’Unità territoriale Medio Levante e gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento della Polizia locale per i rilievi e per stabilire le cause dell’incidente.

Il conducente del motociclo è caduto percorrendo la strada in direzione mare. Trasportato al San Martino in codice rosso, è sempre rimasto cosciente.

È l’ennesimo incidente grave con la stessa dinamica che vede protagonista un guidatore di motoveicolo a Genova.

