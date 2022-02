Sono 487 le classi in quarantena a Genova, soprattutto in asili ed elementari

In una settimana, in Liguria, sono scese da 1830 a 1198. Sono 600, dunque le classi in quarantena in meno in Liguria

La quarta ondata di covid si sta ritirando, ma i dati delle classi “chiuse per covid” sono per ora ancora alti. soprattutto a elementari e scuole per l’infanzia. Il numero più alto si registra, come è normale, a Genova (487 a Genova, 29 nel Tigullio). Seguono Imperia e provincia (300), Savona (221) e La Spezia.

Il maggior numero di classi “chiuse” si registra nelle scuole elementari (528), seguono le medie (276), gli asili (273, che è un numero importante visto che la frequenza non è universale e obbligatoria) e le superiori (218). Solo 3 le classi in quarantena negli istituti professionali.

