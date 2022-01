Poste: sciopero Cgil da oggi al 28 febbraio contro la carenza di organico

Umberto Cagnazzo, coordinatore regionale Slc Cgil Liguria: «È sufficiente recarsi davanti ad un qualunque sportello Postale per verificare le code alle quali sono sottoposti i cittadini, senza contare le difficoltà degli operatori del back office o dei portalettere, molti precari»

Parte oggi e terminerà il prossimo 28 febbraio lo sciopero dello straordinario per il personale di Poste in Liguria. Lo sciopero è stato proclamato dal Sindacato lavoratori Comunicazione Cgil contro la carenza di organico.

«Il continuo peggioramento delle condizioni di lavoro è tra le motivazione alla base della mobilitazione nella quale si inseriscono le questioni legate al controllo del green pass, da domani 1 febbraio, e che non siano messe a disposizione del personale le mascherine FFP2, salvo alcune mansioni particolari come i consulenti finanziari e il personale in auto protezione – dice Umberto Cagnazzo, coordinatore regionale Slc Cgil Liguria -. La richiesta di Slc Cgil a Poste è quella di avviare una contrattazione sindacale seria e costruttiva che porti a risolvere una situazione insostenibile per operatori e utenti, entrambi stanchi nel dover quotidianamente far fronte ad una situazione di emergenza».

Intanto Poste fa sapere di aver «attivato diverse modalità di controllo del Green Pass per consentire l’accesso alla rete dei 104 uffici postali della provincia di Genova in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1».

Negli uffici postali della provincia dotati di gestore delle attese, i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code del Green Pass e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello.

Nei restanti uffici postali, i cittadini dovranno mostrare il Green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti.

