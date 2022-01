Guida senza patente e cerca di corrompere gli agenti. Denunciato a Pra’

Il 31enne fermato da una volante ha rimediato anche una sanzione Covid perché è sceso dal mezzo senza mascherina

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 31enne per istigazione alla corruzione, false attestazioni a Pubblico Ufficiale e guida senza patente. Inoltre è stato sanzionato per trasgressioni al Codice della Strada e per inosservanza delle disposizioni anticovid.

Durante l’ordinario servizio di pattugliamento del territorio, i poliziotti delle Volanti dell’U.P.G.S.P. hanno fermato per un controllo un’autovettura con a bordo quattro persone. Tale mezzo è risultato privo di copertura assicurativa e di carta di circolazione.

Il guidatore, senza patente perché mai conseguita, senza alcun documento di identificazione e pure senza mascherina, è sceso dall’auto fornendo generalità false e ha cercato di corrompere gli agenti promettendo loro soldi e favori se non gli avessero fatto il controllo e sequestrato la macchina.

Quando gli è stato chiesto di salire sulla volante perché l’avrebbero portato in Questura per gli accertamenti, ha iniziato a inveire contro gli operatori e a inventare scuse per non salire sull’auto di servizio.

Una volta in ufficio ha simulato anche di non riuscire a muoversi perché a suo dire era stato trascinato fuori dalla macchina, ma subito dopo si è alzato negando ogni dolore.

L’uomo anche in Questura ha cercato di corrompere gli agenti promettendo soldi e favori se gli avessero fatto meno sanzioni che puntualmente sono state elevate e la macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

