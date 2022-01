Conut Basie, nel fine settimana concerti e jam session

BluesSkin Trio, Gianni Cazzola Quartet e Marina Boselli. Ecco il programma dal 28 al 30 gennaio

Count Basie Jazz Club 28-29-30 gennaio 2022

Venerdì 28 gennaio, ore 21.00 – Ingresso 5€ con tessera arci

CONCERTO + JAM SESSION BLUES

BluesSkin Trio

Francesco Rebora – Chitarra

Rodrigo Brito – Basso

Mattia Ciuffardi – Batteria

Concerto blues di apertura con il BluesSkin Trio e a seguire palco aperto: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle “amicizie musicali” da gustarsi all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

The BluesSkin Trio nasce nell’ottobre 2011 da un progetto del chitarrista Francesco Rebora sulla base di una forte spinta data dalla sua passione per il genere Blues; questo infatti è il genere principale proposto dalla band che tuttavia risente anche di influenze Rock-Funk. Il trio, era composto da Francesco (voce solista e chitarra elettrica), Alessio D’Alì (basso elettrico) e Mattia Ciuffardi (batteria), esordisce nel Maggio 2012 con un repertorio misto di cover e pezzi originali e continua con numerosi concerti vantando anche collaborazioni con artisti emergenti della scena Blues genovese quali Stefano Ronchi e Daniele Franchi.

Il gruppo, che viene chiamato sempre più spesso ad aprire le jam sessions del Count Basie Jazz Club, incontra, ad una di queste serate, altri tre membri che entreranno successivamente a far parte della band in pianta stabile. Si aggiungono così: Edoardo Mosca (piano & tastiere), Rodrigo Brito (armonica) e Simone Dabusti (tromba).

Oggi la band è ritornata ad essere un trio con Francesco Rebora (voce solista e chitarra elettrica), Rodrigo Brito (basso elettrico) e Mattia Ciuffardi (batteria), continua a crescere nelle idee e nei fatti e con la aspirazione a nuovi obiettivi.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it

In conformità al decreto legge del 26/11/2021, n. 172 si potrà accedere ai concerti solo presentando il SUPER Green Pass e indossando MASCHERINA FFP2.

All’interno del Club saranno rispettate le norme anticontagio.

APERTURA DEL CLUB AL PUBBLICO: ore 20.30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

INIZIO CONCERTO: ore 21.00

Sabato 29 gennaio, ore 21.00 – Ingresso 15€ con tessera Arci

GIANNI CAZZOLA QUARTET

Stefano Riggi – Sax Tenore, Sax Soprano

Simone Daclon – Pianoforte

Alex Orciari – Contrabbasso

Gianni Cazzola – Batteria

Uno dei più prolifici e apprezzati batteristi della scena jazz italiana, Gianni Cazzola ha collaborato con esponenti del jazz internazionale e italiano, quali Art Farmer, Chet Baker, Dexter Gordon, Billie Holiday, Clark Terry, Gerry Mulligan, Johnny Griffin, Steve Lacy, Joe Venuti, Sheila Jordan, Lee Konitz, Tommy Flanagan, Giorgio Gaslini, Oscar Valdambrini, Gianni Basso, Renato Sellani, Giorgio Azzolini, Franco D’Andrea, Guido Manusardi, Gianluigi Trovesi.

Ha avuto anche esperienze in ambito pop, suonando per la cantante Mina in brani come “Grande, grande, grande” ed “E penso a te”, e con l’orchestra di Augusto Martelli (L’Orchestra di Augusto Martelli Dal Vivo).

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it

APERTURA DEL CLUB AL PUBBLICO: ore 20.30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

INIZIO CONCERTO: ore 21.00

In conformità al decreto legge del 26/11/2021, n. 172 si potrà accedere ai concerti solo presentando il SUPER Green Pass e indossando MASCHERINA FFP2.

All’interno del Club saranno rispettate le norme anticontagio.

Domenica 30 gennaio, ore 17.00 – Ingresso 15€ comprensivo di tessera Arci

IN PRINCIPIO ERA LA DANZA

Marina Boselli Solo

Marina Boselli – Euphonium

Dall’immaginario alla realtà le prospettive cambiano. Marina Boselli ce lo insegna con il suo Eufonio agile e inaspettato in un pomeriggio di sorprese musicali…

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it

APERTURA DEL CLUB AL PUBBLICO: ore 16.30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

INIZIO CONCERTO: ore 17.00

In conformità al decreto.legge del 26/11/2021, n. 172 si potrà accedere ai concerti solo presentando il SUPER Green Pass e indossando MASCHERINA FFP2.

All’interno del Club saranno rispettate le norme anticontagio.

