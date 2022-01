Covid, 2231 nuovi positivi e 9 morti registrati oggi. Ricoveri: 14 in più

Sono 2.231 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (870 a Genova), a fronte di 7.976 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Dei decessi registrati, 7 sono avvenuti nelle ultime 24 ore. Al Gaslini 2 ricoverati in più: adesso sono 21, tra cui anche neonati e un adolescente vaccinato, fortemente obeso, in terapia intensiva

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

Dettaglio nuovi positivi: 2.231 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 439

SAVONA (Asl 2): 345

GENOVA: 984, di cui:

• Asl 3: 870

• Asl 4: 114

LA SPEZIA (Asl 5): 345

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 118

A seguito di un problema informatico verificatosi al server, i dati del bollettino di oggi risultano incompleti. In particolare, non è stato possibile rilevare il numero di tamponi antigenici rapidi e determinare il numero di guariti delle ultime 24 ore.

Liguria Digitale fa sapere che in giornata si sono registrati problemi temporanei che, fortunatamente, hanno riguardato solo uno dei due sistemi a disposizione (in parallelo) degli operatori per la registrazione dei tamponi. I problemi sono riconducibili al prolungarsi oltre il previsto dei lavori di ampliamento del sistema Poliss con la nuova importante funzionalità relativa all’uso dei tamponi rapidi antigenici per certificare il contagio.

Le farmacie e i medici di medicina generale hanno quindi sempre avuto a disposizione, per registrare i tamponi, il secondo sistema (attraverso la tessera sanitaria).





