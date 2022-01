Ben 150 passeggeri positivi sulla Msc Grandiosa arrivata stamattina a Genova

Vacanzieri confinati nelle rispettive cabine. La nave è arrivata in porto stamattina alle 8. Prima di scendere sono stati effettuati i tamponi e sono emerse le positività. Della questione si sta occupando l’Usmaf, la sanità marittima

Gli stranieri saranno collocati in una Rsa a Genova o in Piemonte, gli italiani (la maggioranza) saranno trasportati al domicilio con mezzi idonei a spese della compagnia di navigazione. La Msc Grandisa non ripartità alle 17, come previsto, per la successiva tappa a Civitavecchia ma si fermerà nel nostro porto per la completa sanificazione.

