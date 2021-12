Ai Giardini Luzzati è tornato il Cactus Market, il mercato del “fatto a mano”

Edizione natalizia del Cactus Market organizzata da Collettivo Cactus/Ce.Sto. 30 banchi di handmade, grafica e design accolgono nella piazza per un evento di festa e artigianato

Gioielli, vestiti, borse, birre artigianali, borse e accessori in cuoio, stoffa, camera d’aria, piante, lampade, sculture in metallo, illustrazioni, grafica, fotografia, ceramica, cappelli, vestiti e giocattoli. Fino al 23 Dicembre presso i Giardini Luzzati nel centro storico, con orario di apertura dalle 11 alle 20. Ingresso libero.

Area Food: Tutti i giorni in piazza Food truck con @Yummy che riscalderà i partecipanti con cioccolata calda, tè, vin brulé, biscotti e molto altro.

Oggi, giovedì 16 dicembre, alle h 18:30, laboratorio di “lanterne di Natale”. Durata: 2h. Costo: 15€ (materiale fornito). Partecipanti: adulti e bambini

RUBBER + CARTA = progetta ed intaglia i tuoi timbri per realizzare fantastiche lanterne segnaposto!

Un laboratorio per apprendere i rudimenti dell’incisione su gomma, sperimentare e giocare con le immagini del Natale. Stamperemo insieme e poi ognuno si porterà a casa le sue creazioni! Info e prenotazioni: laboratorioperinciso@gmail.com

Sabato 18 dicembre, alle ore 11:30: “La renna e l’Omino”, laboratorio di manualità e riciclo creativo per bambini. Durata: 1h. Costo: 10€ (materiale fornito) Partecipanti: bambini 5-8 anni

Info e prenotazioni ninnoliecarta@gmail.com

Artigian* present* per tutto il periodo:

Arte in gocce, Rivea Creations, Lab301, Blu di Frà, Lea Leone Illustrazioni, Recyclaire, PepeMelograno Fleur, Verev handmade for colorful people, Simona di Raimondo photos, Sartù Bijoux, Cavoli a Merenda, LaTaverna del Vara birre artigianali, Glitcha lab., Made in Jail, Urj denim, Nubivagando, Parpaja, Nisse atelier, VentunoStudio lab, Mellow Concrete, ManiMatte, Teddy Produzioni, Codirosse, Piel de Rueda, Malakapa un diavolo per Cappello, Nascatola, Amici Fritz, Durmastlight,Ninnoli e Carta,Lallin Ceramiche, Ekofoxy.

