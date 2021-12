Valore Artigiano Confartigianato, nel centro storico camminate tra le botteghe

La manifestazione avrà il suo clou domenica 12 dicembre dalle 10 alle 19 nel Chiostro dei Canonici di San Lorenzo, con la presenza di imprese di eccellenza dell’artistico, del fashion e dell’alimentare. Si conclude così “Una settimana da artigiano”, in cui le botteghe genovesi e liguri aderenti si sono aperte ai cittadini e ai turisti per provare l’esperienza unica di “diventare artigiani per un giorno”

Saranno quindi cinque i temi e gli eventi dell’edizione 2021 di Stile Artigiano:

VIRTUAL STILE: tutte le imprese partecipanti alle quattro edizioni liguri di Stile artigiano saranno visibili sul sito promozionale https://youliguria.it/StileArtigiano, nell’apposita area dedicata con la possibilità di scegliere le attività di “Una settimana da artigiano”, “Il calendario dell’avvento”, i “Walking, camminata tra le botteghe artigiane” e le imprese partecipanti al “Chiostro delle eccellenze”

CALENDARIO DELL’AVVENTO: un calendario dell’avvento virtuale dove «ogni giorno fino al 24 dicembre punteremo i riflettori sulle nostre imprese artigiane partecipanti e sugli “amici di Stile” – dicono alla Confartigianato, che organizza la manifestazione , che inviteranno all’acquisto di un prodotto o di un servizio unico di eccellenza presso una bottega artigiana ligure. Un’occasione per promuovere l’acquisto artigiano, ma anche per regalare un’emozione: un modo per comprendere come nasce un prodotto e quali passione e maestria si celino dietro ciascuna lavorazione».

UNA SETTIMANA DA ARTIGIANO: dal 6 al 12 dicembre sarà possibile provare l’emozione di essere “artigiano” direttamente in una selezionata impresa genovese e ligure, prenotando su https://youliguria.it/StileArtigiano la propria esperienza con la data e l’orario preferito. Si potrà costruire insieme al titolare un manufatto o elaborare un servizio e magari creare insieme il proprio regalo natalizio. Il numero delle imprese aderenti sarà aggiornato costantemente.

WALKING – CAMMINATE TRA LE BOTTEGHE ARTIGIANE: tre percorsi emozionali tra le imprese del centro storico di Genova dedicati al “food”, al “fashion” e al “design”, organizzati in collaborazione con il “Consorzio Liguria Running e Walking – Una Regione in movimento”. Un connubio vincente tra sport e cultura artigiana. Partecipazione gratuita su prenotazione. (in allegato i percorsi)

CHIOSTRO DELLE ECCELLENZE: una vetrina delle imprese dell’artistico e dell’agroalimentare di eccellenza ligure. Ci sarà anche uno spazio dedicato alla figura di Amadeo Peter Giannini, un emigrato ligure che finanziò idee imprenditoriali innovative dell’epoca, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission e un’area dedicata alle imprese del CIV Casana, che organizzerà anche eventi di animazione territoriale con visita delle botteghe. Il Chiostro ospiterà anche la manifestazione “Matrimonio con Stile”, con la presenza di un pool di imprese e professionisti del wedding. Ingresso gratuito.

In occasione della 13esima edizione di Stile Artigiano, in corso fino a domani, il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha partecipato a “Un giorno da artigiano”, mettendo alla prova le sue doti di panificatore nel Panificio Patrone di via Ravecca, dove ha realizzato focaccia e pandolce.

