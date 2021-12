Relitto di auto da due anni abbandonato al Cep, stasera data alle fiemme

Da due anni il relitto era nel tunnel di via Martiri della Benedicta, abbandonato. Stasera è stato divorato dalle fiamme di probabile origine dolosa

Non è la prima volta che auto o moto abbandonate in zona finiscono oggetto dell’attenzione dei piromani come, a volte, capita anche per i rifiuti ingombranti abbandonati. Qualche tempo fa l’incendio di uno scooter aveva causato un grosso problema di sicurezza perché le fiamme avevano attinto altri mezzi posteggiati vicino alle case e aveva anche minacciato un tubo del gas. Solo l’intervento dei Vigili del fuoco aveva sventato i pericoli peggiori. Anche questa sera sono arrivati i Vvf a estinguere le fiamme.





