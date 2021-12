Torna l’appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema

Oggi l’iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (SNCCI) in accordo con la direzione del Ducale. Anna Parodi e Piero Pruzzo parleranno dei principali titoli usciti nel mese di novembre



Oggi, 6 dicembre, alle 17.30 nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Anna Parodi e Piero Pruzzo parleranno dei principali titoli usciti a Genova nel mese di novembre, quasi tutti provenienti dalle maggiori rassegne cinematografiche d’Europa: arrivano da Cannes, oltre a The French Dispatch di Wes Anderson, il Premio per la Miglior Regia Annette e il Premio per l’Interpretazione Femminile La persona peggiore del mondo; dal palmares della Mostra di Venezia ruggiscono invece il Leone d’Oro La scelta di Anne e i due Leoni d’Argento, il Gran Premio della Giuria È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e il Premio per la Miglior Regia Il potere del cane, firmato da Jane Campion.

Completano la selezione il sessantesimo Classico Disney Encanto e la quarantesima prova da regista di Clint Eastwood, Cry Macho, appena approdato in sala.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono a Palazzo Ducale il primo e secondo lunedì del mese, per parlare dei titoli in usciti in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia: il 13 dicembre sarà il turno di Piero Pruzzo, che con l’ausilio di Mario Ciampolini rievocherà i tratti essenziali della vita e della carriera di Cyd Charisse, star della danza che brillò in alcuni dei più riusciti musical degli anni Cinquanta e dei Sessanta, da Cantando sotto la pioggia a Spettacolo di varietà e Brigadoon.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

L’ingresso è libero. Gli spettatori dovranno essere muniti di Green Pass e indossare la mascherina.

Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici SNCCI.

La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...