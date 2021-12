Covid, probabile stop per il Capodanno in piazza. Bucci: «Faremo una festa di primavera»

I dati sull’epidemia non sono confortanti: la Liguria rischia la zona gialla. Iniziative comunali per San Silvestro solo se la regione resterà in zona bianca

«Non abbiamo ancora preso una decisione, ma siamo orientati verso la scelta di non fare nessuna manifestazione pubblica» ha detto oggi il Sindaco Marco Bucci. Anche altre città lo hanno già deciso.

Qui la decisione, ha spiegato il Sindaco, avverrà nel giro di una settimana. Via libera alla festa in piazza, dunque, solo se resteremo in zona bianca, ma già nel corso della scorsa settimana i dati hanno messo in luce un forte aumento dei contagiati e, anche se decisamente meno dello scorso anno in questo periodo, anche le ospedalizzazioni e le terapie intensive sono in crescita.

«’investimento previsto rimane e se non ci sarà festa per Capodanno magari sarà una festa di primavera – ha spiegato Bucci -. Abbiamo un progetto di illuminazione della città bellissimo – conclude Bucci – che sarà diffuso su tutto il territorio».

