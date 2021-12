Mercatini e fiere, cambia il percorso dei bus “13” e “65”

Prime iniziative commerciali natalizie, Amt modifica il percorso di alcune linee. Ecco come

Per la “Fiera di Natale 2021”, domenica 5 dicembre dalle ore 8.00 fino a cessate esigenze, la linea 13 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, svolteranno sul ponte Green, proseguiranno per via Pedullà, rotatoria Canova dove invertiranno la marcia ed effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

Direzione centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transiteranno per via Pedullà, ponte Green, via Struppa dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 65

Variazione temporanea di percorso sabato 4 dicembre

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Poli, sabato 4 dicembre dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, la linea 65, in direzione San Cipriano, transiterà per via Anfossi anziché per via Poli.

