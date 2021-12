Code agli hub vaccini, Toti: «Linea a presentazione accessibile solo a prime dosi e obbligo vaccinale»

Il Presidente della Regione: «Posti prenotabili sul sito o attraverso gli altri canali entro le 48 ore in quasi tutti gli hub liguri. Non presentatevi per la terza dose e limitate, così, i disagi a voi stessi e alle altre persone. Ci sono dosi disponibili per tutti nel giro di una settimana»

Toti ha spiegato che prenotando ora si ottiene l’appuntamento entro il 5/6 dicembre per qualsiasi categoria.

La linea a presentazione, ha spiegato, sono riservate prime dosi e persone per cui vige l’obbligo vaccinale. Ogni giorno si effettuano 12 mila dosi, come nei momenti di picco dei mesi scorsi.

«Ho richiamato i direttori generali delle Asl a un’organizzazione migliore e a prevedere steward per un primo screening di chi ha effettivamente diritto alla vaccinazione a presentazione».

L’assalto agli hub si è verificato in tutta Italia. Toti ha anche sottolineato che grazie all’imponente campagna vaccinale al forte aumento dei positivi non corrispondono, per fortuna, gli spaventosi dati relativi alle ospedalizzazioni in media intensità e in terapia intensva.

