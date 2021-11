Bucci annuncia: «Mascherina obbligatoria nelle strade dello shopping»

Già da venerdì prossimo. Controlli sul bus con modalità “random” (casuale). La decisione al tavolo del Comitato per l’Ordine e la sicurezza

«Se dobbiamo fare il controllo dei green pass sul trasporto pubblico – ha detto oggi il sindaco Marco Bucci a margine di una conferenza stampa -, noi pensiamo – ho condiviso col Prefetto questa strategia, ma dovremmo deciderlo al Comitato per l’ordine e la sicurezza domani – noi faremo controlli random come facciamo per i biglietti. Sia i controllori sia altri saranno impiegati. Non è che tutte le volte si debba mostrare il green pass, ma ci saranno controlli. Le multe sono salate, quasi 10 volte la multa per mancanza di biglietto».

Sulla mascherina, Bucci ha detto: «Ci siamo sentiti con i Sindaci metropolitani di città come Roma e Milano. La nostra curva non sta salendo come in altre città, siamo avvantaggiati. Ma io penso che un’attenzione usando le mascherine nelle strade dello shopping sia una precauzione positiva. Ho visto che oggi c’è un sollecito di Articolo Uno. Accetto l’invito. Decideremo poi le modalità. Sentirò cosa mi dicono al Comitato per l’ordine e la sicurezza venerdì la Regione e il Prefetto. C’è la possibilità di partire già questo venerdì, anche perché poi c’è l’8 dicembre. Lo shopping fa bene all’economia della città, ma nessuno vuole che aumentino i contagi».

Sarà deciso al Tavolo per l’ordine e la sicurezza chi dovrà fare i controlli.

