Molti gli interventi ancora in coda mentre i vigili del fuoco vanno da una parte all’altra della città per rimuovere le situazioni di pericolosità

Sono già una quindicina gli interventi effettuati da stamane dai Vigili del fuoco per il forte vento. In via Buranello i pompieri hanno provveduto a rimuovere una decina di metri di grondaia pericolante. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario all’operazione ed è poi stata riaperta.

