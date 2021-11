Lanciano transenne alle guardie del locale che non li fanno entrare, arrestati dalla Polizia

Il locale di corso Italia aveva raggiunto la capienza massima stabilita dalle misure di contenimento del Covid. Al rifiuto delle guardie alla porta di permettere loro l’ingresso, i due, di 21 e 22 anni, hanno reagito con violenza

Hanno cominciato a spintonare e addirittura a tirare le transenne posizionate davanti alla porta proprio per limitare l’accesso addosso ai guardiani. Proprio in quel momento è passata una volante della Polizia in servizio in corso Italia proprio per prevenire e reprimere intemperanze ed episodi di violenza. I poliziotti li hanno arrestati in flagranza di reato per lesioni aggravate.

Si tratta di due giovani di nazionalità albanese.

