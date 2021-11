Rapinò anziano nel 2019, arrestato oggi dai Carabinieri

Il 75enne in passato gli aveva prestato del denaro. Al rifiuto di questo di dargliene ancora gli aveva strappato il portafoglio

Questa mattina, a Genova, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica, un 46enne con vari precedenti penali. L’uomo, nel luglio del 2019, aveva compiuto una rapina ai danni di un 75enne di sua conoscenza che in passato gli aveva prestato denaro. Al rifiuto dell’anziano di dargli altri soldi, lo percuoteva asportandogli dal portafoglio circa 60 euro.

