Garibaldi (Pd): «Squadre di assistenza sanitaria domiciliare da mantenere dopo iL Covid»

Il consigliere regionale Dem: «La pandemia non è finita e il loro servizio può essere utile per rafforzare la sanità territoriale e domiciliare»

«Le oltre 30 squadre Gsat (Gruppi strutturati di assistenza territoriale) attive sul territorio ligure devono continuare a operare anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria, ad oggi prevista per il 31 dicembre 2021, e diventare un potenziamento dell’assistenza territoriale anche per affrontare l’epidemia influenzale», questa la richiesta che il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi rivolge alla giunta, alla notizia che con la fine dell’emergenza le squadre Gsat non saranno mantenute.

“L’emergenza legata al Covid non è ancora finita ed è importante dare continuità e se serve anche rafforzare, un servizio che punta a un’assistenza di prossimità, che il Covid ha dimostrato essere lo strumento che mancava ed essenziale per arginare la pandemia, e potenziare quelle cuore domiciliari che abbiamo visto essere carenti. Il prolungamento della loro azione potrebbe essere utile oltre che per affrontare l’epidemia influenzale, anche per garantire un’assistenza sanitaria funzionale non solo in emergenza», conclude Garibaldi.

