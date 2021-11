Accendono braciere in casa per scaldarsi, intera famiglia in ospedale

1 Novembre 2021

1 Novembre 2021 Oggi a Genova Intossicazione da monossido di carbonio. Al Gaslini una bimba di 8 anni. I genitori trasportati al San Martino, tutti in codice rosso È stato, probabilmente, per riscaldarsi che una famiglia residente in via Sampierdarena ha acceso, stanotte, un braciere. Quando sono andati a dormire le braci hanno continuato ad ardere e hanno consumato l’ossigeno. Gli stranieri sono riusciti a chiamare i soccorsi prima che fosse troppo tardi. Ad entrare nell’appartamento sono stati i Vigili del fuoco, poi le forze dell’ordine. Sul posto auto medica e ambulanze inviate dal 118. Dopo la visita nei rispettivi ospedali le condizioni della famiglia straniera non sono, per fortuna, risultate gravi. Condividi: E-mail

