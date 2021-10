All’Arma si sono rivolti i cittadini che hanno visto il 40enne gettare a terra i motoveicoli

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, dopo brevi accertamenti, scaturiti dalla richiesta di cittadini abitanti in via Santi Giacomo e Filippo, denunciava all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento un 40 enne marocchino, con pregiudizi di polizia che, in evidente stato di ebbrezza, danneggiava due scooter, regolarmente parcheggiati, facendoli cadere a terra.

