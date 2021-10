A26: un’ora per arrivare a Masone da Genova, altri 60 minuti per raggiungere Ovada

Code anche in A7 e A10, rispettivamente verso nord e verso Genova

La situazione

A7: coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori.

A10: coda tra Albisola e Bivio A10/Fine Complanare Savona per traffico intenso, coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A26: coda di 2 km tra Masone e Ovada per lavori, coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Lavori e scambi di carreggiata. A complicare le cose anche un incidente. Diversi cittadini in coda ci segnalano di non aver visto operai nei cantieri.

