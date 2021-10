“L’Eredità di Piero: umanità e passione civile del sindacalista Pierangelo Massa”.

Iniziativa della Uil Pensionati patrocinata dal Municipio V Valpolcevera e dal Comune di Genova. Tavola rotonda sulle “insopportabili diseguaglianze” e Presentazione del Premio Nazionale Letterario Artistico Piero Massa. Sarà presente il segretario generale nazionale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo

La Uil Pensionati Liguria, a due anni dalla scomparsa di Piero Massa, si appresta a ricordare e a rilanciare le idee e la figura del sindacalista che per lunghi anni è stato alla guida della Uil di Genova e della Liguria e della Uil Pensionati ligure.

Domani, giovedì 28 ottobre 2021 a Genova – dalle 9,30 alle 13,00, presso la Casa di Quartiere di Certosa, Uil Pensionati e Ada (Associazione per i diritti degli anziani con sede genovese dedicata a Piero Massa, a Certosa, in Via Jori), alla presenza del segretario generale nazionale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo, del segretario generale Uil Liguria Mario Ghini, della segretaria generale Uil Pensionati Liguria Alba Lizzambri e dell’assessore regionale al sociale Ilaria Cavo apriranno un momento di riflessione sull’eredità di Piero Massa, un uomo, un sindacalista dalle spalle larghe, dalle braccia aperte, dal pensiero veloce e brillante, costruttore di progetti sociali rivolti all’inclusione, contro il disagio e la solitudine.

«Nella città dell’acciaio e della Silver economy, nella città delle alluvioni e del ponte rotto, nella città dell’accoglienza e della lotta al terrorismo, Genova, Piero Massa ha saputo essere sindacalista saggio, generoso e leale, pronto a condividere esperienze e progetti, dispensatore folle di ricordi, personalità creativa e spirito guida nel sindacato – spiega Alba Lizzambri, segretaria generale Uil Pensionati Liguria – Padre e fratello maggiore fuori e dentro le fabbriche, Piero Massa era convinto che le persone e le loro storie fossero patrimonio comune da valorizzare. Imparare a leggerle nel contesto sociale era un dovere, sempre con spirito critico per restituire al mondo una grande ricchezza: l’umanità».

Il programma dei lavori:

9,00. Registrazione partecipanti e verifica Green Pass.

9,30. Saluti: Federico Romeo, presidente Municipio V Valpolcevera

9,45. Introduce: Alba Lizzambri, segretaria generale Uil Pensionati Liguria

10,00. Tavola rotonda: “Piero e la sua missione contro le insopportabili diseguaglianze”

Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil Pensionati

Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria

Ilaria Cavo, assessore regionale al sociale Regione Liguria

Modera: Massimo Bramante, Uil Pensionati Liguria

11,00 Intervengono:

Valeria Maione, economista

Marcello Zinola, giornalista

11,30. Ricordando Piero Massa: interventi liberi

12,00. Presentazione del Premio Nazionale Artistico Letterario Piero Massa a cura di Riccardo Grozio, responsabile Newsletter “Liguria Silver” per Uil Pensionati Liguria. Un nuovo concorso di narrativa, poesia e fotografia sul tema della solitudine, con partecipazione gratuita, si affaccia sul panorama nazionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...