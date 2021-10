Senza green pass, il capotreno gli chiede di scendere dal treno, ma lui rifiuta e lo insulta

Alla stazione Principe è stato sanzionato dalla Polfer per l’assenza di certificato verde e per quella della mascherina

Era stato invitato a scendere dal treno intercity, nella tratta Milano-Genova, poiché privo del gréen pass e anche della mascherina protettiva ma invece di aderire alla richiesta della capotreno, un viaggiatore ha preteso di rimanere a bordo esibendo un certificato, con tampone negativo al covid 19, eseguito nella stessa giornata, inveendo ad alta voce contro la capotreno.

All’arrivo del convoglio nella stazione Principe, l’uomo, un italiano di 51 anni residente in provincia di Pavia, è stato identificato dagli agenti della Polizia ferroviaria ed è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionato per la mancanza del green pass e della mascherina.

