Furgone a fuoco, ora la A12 è chiusa

Al momento si registrano all’interno del tratto chiuso 3 km di coda e code in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Genova Nervi verso Genova

Alle 19:00 circa, sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Genova est verso Genova a causa di un furgone andato in fiamme all’altezza del km 4,8. A seguito dell’evento non si registrano feriti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita a Genova Nervi, Aspi consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Genova est.

Mi piace: Mi piace Caricamento...