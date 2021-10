Molesta i passeggeri sul bus a Pegli. Denunciato dalla Polizia di Stato

Il trentunenne era sotto l’effetto di sostanze alcoliche e aveva estratto un coltellino. Aveva con sé anche un martello

La Polizia ha denunciato un 31enne romeno per interruzione di pubblico servizio e porto d’armi od oggetti atti ad offendere, sanzionandolo altresì per ubriachezza.

Ieri sera le volanti dell’U.P.G sono intervenute presso la fermata AMT “Risveglio” di Pegli poiché a bordo dell’autobus vi era un uomo molesto e potenzialmente pericoloso.

Il 31enne, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, durante un diverbio con un passeggero aveva estratto un coltellino, poi si era avvicinato ad una ragazza, le aveva sputato in volto e mostrato l’arma.

Alla richiesta di aiuto della giovane, l’autista ha fermato il mezzo e con molta pazienza è riuscito, infine, a far scendere l’ubriaco, che non voleva assolutamente interrompere il suo viaggio. All’arrivo delle volanti l’uomo è stato trovato in possesso di un martello in metallo scomponibile, debitamente sequestrato.

