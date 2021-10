Sul treno stracolmo verso Genova, alla faccia dell’80% di occupazione prevista

Il consigliere di Municipio del Medio Levante Fabrizio Allegranza denuncia la situazione sul Regionale 3371 da Ventimiglia in viaggio questo pomeriggio

«Sul treno regionale 3371 da Ventimiglia per Genova capienza dichiarata: 80%. Ci saranno almeno il 30% delle persone in più oltre al 100%. Tutti i posti a sedere occupati e tutte le persone in piedi nei corridoi».

Il consigliere municipale della Lega mostra la situazione grazie alle foto che dimostrano quanto dichiarato. L’occupazione permessa per legge, per la prevenzione dal contagio da Coronavirus, sembrano non essere rispettate.

