La strada di Struppa è stata chiusa dalla Polizia locale per permettere l’intervento che la metta in sicurezza, per evitare pericoli per i veicoli, specialmente a due ruote. Dovrà intervenire un’azienda specializzata nella bonifica.

AGGIORNAMENTO: La strada è stata riaperta alle 11:15

Mi piace: Mi piace Caricamento...