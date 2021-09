Nautico, sold out anche domenica. Oggi esauriti anche i posteggi

La kermesse nel padiglione Blu, per oggi, ha registrato il sold out già ieri pomeriggio. A mezzogiorno di oggi esauriti anche i biglietti di domani. Inevitabile che anche i parcheggi allestiti in corso Italia chiudendo la carreggiata a mare

Il salone tira fortissimo: come ieri, a metà giornata sono esauriti sul sito del Salone i biglietti in prevendita (si possono acquistare solo così, per evitare assembramenti alle casse).

I primi ingressi disponibili sono per lunedì.

Pieni anche i posteggi in corso Italia.





