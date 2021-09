Gli abitanti dell’appartamento in cui si è sviluppato l’incendio non erano presenti. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, poi hanno fatto rientrare gli altri residenti dello stabile

È successo in via Vespucci dove l’incendio è scoppiato all’una e mezza della notta. Ancora da individuare le cause. Sono state danneggiate due stanze: il soggiorno e la camera da letto.

