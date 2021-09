Treni, auto tra le barriere di passaggio a livello. Ritardi fino a 40 minuti e convogli cancellati

Venerdì sera difficile per gli utenti Trenitalia in attesa dei treni alle stazioni genovesi. Sono, infatti, diversi i convogli che non stanno partendo in orario, con ritardi di fino a 40 minuti segnalati sui tabelloni luminosi delle stazioni.

La situazione che sta causando disagi ai viaggiatori, molti dei quali pendolari, che stanno affollando le stazioni.

Il problema è stato causato, a partire dalle 15 e fino alle 15:50 (con le conseguenti ripercussioni successive sul traffico) da un’auto rimasta tra le barriere di un passaggio a livello nel tratto tra Recco e Nervi.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: 1 treno AV, 1 Intercity e 6 Regionali con rallentamenti fino a 40 minuti.

In copertina: il tabellone di Brignole

Mi piace: Mi piace Caricamento...