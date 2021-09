Dipendente di ditta di pulizie spaccia negli stabili in cui lavora. Denunciato dalla Polizia

Il 39enne dava appuntamento agli acquirenti all’interno dei vari stabili in cui giornalmente lavava le scale per vender loro cocaina

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 39enne marocchino per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio.

I poliziotti del Commissariato Chiavari, a seguito di indagini, hanno scoperto che il 39enne aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio tra Chiavari e Lavagna, utilizzando il suo lavoro di dipendente delle pulizie come copertura. L’uomo, regolarmente assunto da una ditta, dava appuntamento agli acquirenti all’interno dei vari stabili in cui giornalmente lavava le scale per vender loro cocaina .

Ieri mattina gli agenti lo hanno atteso nei pressi di un portone in cui avrebbe dovuto lavorare e lo hanno trovato in possesso di 5,10 gr. di cocaina divisa in dosi. A seguito di perquisizione domiciliare e della sua auto sono stati rinvenuti altri involucri contenenti circa 4 grammi della medesima sostanza.

