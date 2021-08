Da domani preallerta giallo per ondate di calore

Anche a Genova si alzano le temperature. Il ministero ha emesso il preallerta. Le temperature arriveranno fino a 31 gradi, ma noi, a causa dell’umidità, ne percepiremo fino a 34.



Il preallerta (giallo) del ministero della Salute avverte di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Ovviamente i più sensibili sono anziani, bambini e persone malate soprattutto con problemi respiratori. Inutile dire che chi ha avuto da poco e ha il Covid sintomatico patirà di più le condizioni meteo.

Molto peggio va alle città del centro Italia (tra cui Roma, Rieti e Campobasso) e per la Puglia, dove mentre noi oggi siamo ancora in verde, sono già al livello rosso che significa: “Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”.

