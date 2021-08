Controlli Amt, in via XX 1.555 passeggeri controllati, 85 irregolari

Il programma dei controlli di Amt proseguirà con regolarità anche nelle prossime settimane, sia tramite la verifica ordinaria quotidiana sia con azioni intensive. L’attività verrà svolta sui diversi sistemi di trasporto gestiti dall’azienda e nelle diverse zone del territorio

Proseguono senza sosta i controlli intesivi di Amt con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria a tutela trasporto pubblico e dei cittadini che lo utilizzano correttamente.

Questa mattina la verifica ad alta visibilità si è svolta in via XX Settembre; tredici Verificatori Titoli di Viaggio hanno controllato, dalle 7.00 alle 12.00, 1.555 passeggeri delle linee 17, 18, 20, 36, 37, 39, 40, 42, 44 e 46.

Durante i controlli sono state riscontrate 85 situazioni irregolari per mancanza di valido titolo di viaggio, pari ad un tasso di evasione del 5,4%. 45 passeggeri sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro.

