Danneggia 5 auto in sosta, Tso per un 32enne fermato dai Carabinieri

In presa ad agitazione psicomotoria, ha infranto i cristalli e gli specchietti retrovisori dei veicoli

La scorsa notte, a Bogliasco, un equipaggio dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Santa Margherita Ligure, ha denunciato in stato di libertà per “danneggiamento aggravato e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” un tunisino di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine che in forte stato di agitazione psicomotoria danneggiava di 5 autovetture, regolarmente parcheggiate, alle quali aveva infranto i cristalli e gli specchietti retrovisori. Danno in corso di quantificazione. L’uomo, a causa del suo stato di salute veniva ricoverato presso l’ospedale di San Martino.

